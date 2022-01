Un policier meurt en plein ébat sexuel

Un policier est mort après s’être effondré lors d’un rapport sexuel dans une chambre de passe de la ville de Ndhiwa, dans le comté de Homabay, au Kenya. Paul Rioba, le commandant de la police du sous-comté de Ndhiwa, a déclaré que l’incident s’était produit vendredi soir et que l’homme dont l’identité ne peut être révélée, était un policier. La femme avec laquelle le policier de 55 ans avait des relations sexuelles, aurait 25 ans, selon Rioba.



L’homme est mort alors qu’il se trouvait dans une pièce avec la dame. Selon la femme qui est en garde-à-vue, l’homme s’est effondré et, est décédé lors d’un rapport sexuel. Dans sa déclaration à la police, la dame a déclaré que lorsque l’homme s’est effondré, elle n’avait pas d’autre choix que d’informer la direction et c’est à ce moment-là que les policiers ont été informés de l’incident ayant conduit à l’arrestation de la dame. L’officier décédé a été emmené à la morgue de Manyatta Kabodo, en attente d’autopsie.











Rewmi