Un premier médicament contre la COVID-19 approuvé au Canada

Santé Canada autorise, avec conditions, l'utilisation du remdésivir, un médicament destiné à traiter les patients gravement atteints du nouveau coronavirus. Il s'agit du premier médicament du genre à avoir le feu vert des autorités compétentes au pays. Cet antiviral est autorisé pour le traitement de patients qui ont de graves symptômes de COVID-19 et une pneumonie

Santé Canada autorise, avec conditions, l’utilisation du remdésivir, un médicament destiné à traiter les patients gravement atteints du nouveau coronavirus. Il s’agit du premier médicament du genre à avoir le feu vert des autorités compétentes au pays.

Cet antiviral est autorisé pour le traitement de patients qui ont de graves symptômes de COVID-19 et une pneumonie et qui ont besoin d’un apport additionnel d’oxygène pour les aider à respirer, précise Santé Canada dans un communiqué.

Ces patients doivent être âgés de plus de 12 ans et peser au moins 40 kg.

Le remdésivir est administré par voie intraveineuse et ne sera utilisé que dans des établissements de soins où les patients peuvent être suivis de près, précise le même communiqué.

L’agence fédérale exige, comme condition à son utilisation, que le fabricant, Gilead Sciences Canada, en assure toujours l’innocuité, l’efficacité et la qualité.

Santé Canada affirme qu’elle continuera de surveiller de près l’innocuité du remdésivir au Canada et interviendra rapidement en cas de préoccupations relatives à l’innocuité.

La Commission européenne a elle aussi autorisé, au début du mois de juillet, la mise sur le marché conditionnelle du remdésivir.

Le traitement, développé à l’origine pour traiter la fièvre hémorragique Ebola, avait précédemment été approuvé par d’autres pays, comme les États-Unis et le Japon.



