Va-t-on vers la médiatisation du procès en vue du leader du Pastef, dans l’affaire l’opposant à l’ex-masseuse Adji Sarr ? Le débat est de plus en plus agité sur la place publique. D’ailleurs, « il y a un projet de loi pour la médiatisation des procès en gestation ». La révélation a été faite par Pierre Sané, politologue et ancien Secrétaire exécutif d’Amnesty dans l’émission « LR du temps » diffusée sur les ondes de Iradio, ce dimanche 29 janvier 2023.



Le procès Ousmane Sonko-Adji Sarr devant la chambre criminelle va-t-il ouvrir le bal ? Pour rappel, le procès de Hissène Habré devant les Chambres africaines organisé à Dakar, a été retransmis. Affaire à suivre.











Avec Rewmi