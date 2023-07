Un soutien sans précédent pour les JOJ Dakar-2026 : La Chine fait don de 10 milliards FCfa et offre des bourses de stage aux jeunes athlètes du Sénégal Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2023 à 20:39 | | 0 commentaire(s)| À l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar-2026, le Sénégal a reçu un soutien extraordinaire de la part de la Chine. Le géant asiatique a annoncé un don sans précédent de 10 milliards FCfa, témoignant de son engagement à promouvoir le sport et le développement des jeunes athlètes sénégalais. En outre, la Chine offre des bourses de stage aux talents prometteurs, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'épanouissement sportif et personnel des futurs champions.



Un don historique pour les JOJ Dakar-2026 : La Chine, pays hôte des JOJ 2022 à Pékin, montre une fois de plus son engagement envers le mouvement olympique en soutenant activement les JOJ Dakar-2026. En annonçant un don exceptionnel de 10 milliards FCfa, elle vise à renforcer l'infrastructure sportive, les programmes de formation et à encourager la participation des jeunes Sénégalais aux Jeux. Ce soutien financier sans précédent, est un signe clair de l'amitié et de la coopération entre les deux nations.



Des bourses de stage pour favoriser le talent sénégalais



Outre le don financier, la Chine offre des bourses de stage aux jeunes athlètes du Sénégal. Cette opportunité unique permettra à ces talents prometteurs, de bénéficier d'une formation de haut niveau et d'une immersion dans l'environnement sportif chinois, reconnu pour son excellence dans plusieurs disciplines. Ces bourses permettront aux athlètes sénégalais de perfectionner leurs compétences, d'acquérir de l'expérience et de se préparer au mieux pour les JOJ Dakar-2026.



Un pas vers l'avenir du sport sénégalais



Le geste de la Chine ouvre de nouvelles perspectives pour le sport sénégalais, en particulier pour les jeunes athlètes aspirant à l'excellence olympique. En investissant dans l'avenir de ces sportifs, la Chine contribue non seulement au succès des JOJ Dakar-2026, mais elle pose également les bases d'une coopération durable dans le domaine sportif entre les deux nations. Ces échanges et cette collaboration peuvent créer des liens forts entre les cultures sportives sénégalaise et chinoise, en favorisant un enrichissement mutuel.



Le don historique de 10 milliards FCfa de la Chine et l'offre de bourses de stage pour les jeunes athlètes du Sénégal, marquent une étape majeure dans la préparation des JOJ Dakar-2026. Cette généreuse contribution montre le rôle crucial que le sport joue dans les relations internationales et témoigne de la solidarité entre les nations pour la promotion de l'excellence sportive et du développement de la jeunesse.



Grâce à cet engagement sans précédent, les JOJ Dakar-2026 promettent d'être une vitrine inoubliable pour les talents sénégalais et une célébration du sport et de l'amitié entre le Sénégal et la Chine.





Accueil Envoyer à un ami Partager