Un suspect noir tué à Atlanta: la cheffe de la police démissionne

La cheffe de la police d’Atlanta a démissionné samedi après qu’un policier a mortellement blessé un suspect lors d’une tentative d’arrestation, et des manifestations ont éclaté pour protester contre ce nouveau décès d’un Afro-Américain victime de la police.



Des centaines de manifestants ont bloqué une autoroute et ont incendié le restaurant fast food Wendy’s près duquel Rayshard Brooks, 27 ans, a été abattu lors d’une confrontation avec la police, ont rapporté les médias locaux. La maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dont le nom a été avancé comme une possible colistière du démocrate Joe Biden pour l’élection présidentielle de novembre, a annoncé la démission d’Erika Shields, qui dirigeait la police de la ville depuis plus de 20 ans.



« En raison de son désir qu’Atlanta soit un modèle de ce qu’une réforme significative devrait être dans tout le pays, Erika Shields a présenté sa démission immédiate de cheffe de la police », a dit la maire dans des déclarations télévisées. Les faits se sont produits vendredi soir à Atlanta, capitale de l’Etat de Géorgie.



Ils surviennent alors que de nombreuses manifestations contre les violences policières et contre le racisme ont lieu depuis des semaines aux Etats-Unis et dans d’autres pays, à la suite de la mort de George Floyd, un Afro-Américain mort asphyxié par un policier à Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis.



Selon un rapport officiel, Rayshard Brooks, un homme noir âgé de 27 ans, s’était endormi dans sa voiture sur l’allée du drive-in du restaurant Wendy’s, et des employés de l’établissement ont appelé la police parce que son véhicule bloquait les clients. L’homme était alcoolisé et a résisté lorsque la police a voulu l’arrêter, indique le rapport du Georgia Bureau of Investigation (GBI).



