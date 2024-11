Un tiers de la population mondiale privée d’Internet surtout dans les zones rurales

L’Union internationale des télécommunications (UIT) estime que 5,5 milliards de personnes seront en ligne en 2024, soit une augmentation de 227 millions d’individus par rapport aux estimations révisées pour 2023.



Toutefois le rapport de cette institution onusienne basée à Genève montre l’usage de l’Internet défend de lieu de résidence, avec notamment un fossé de connectivité dans les zones rurales. Avec l’absence de progrès dans la réduction du fossé entre les villes et les campagnes, l’UIT note que 83 % des citadins utiliseront l’Internet en 2024, contre moins de la moitié de la population des zones rurales (48 %).



Sur les 2,6 milliards de personnes hors ligne estimées en 2024 dans le monde, 1,8 milliard vivent dans des zones rurales.



« Si nous continuons à progresser en matière de connectivité, nos avancées masquent des lacunes importantes dans les communautés les plus vulnérables du monde, où l’exclusion numérique rend la vie encore plus difficile », a déclaré dans un communiqué, déclaré Cosmas Luckyson Zavazava, Directeur du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT.

Niveau de développement et connectivité étroitement liés D’une manière générale, les estimations de l’UIT montrent que la connectivité continue d’augmenter dans le monde entier, mais révèlent la difficulté d’atteindre les communautés dans les pays à faible revenu. Alors que l’on estime que 68 % de la population mondiale est désormais en ligne et que tous les indicateurs suivis dans le rapport montrent une amélioration, des fractures numériques tenaces persistent et environ un tiers de la population mondiale reste hors ligne.



L’utilisation de l’Internet reste étroitement liée au niveau de développement. Dans les pays à revenu élevé, on estime que 93 % de la population utilisera l’Internet en 2024.

En revanche, dans les pays à faible revenu, seulement 27 % de la population devrait être en ligne.



Des problèmes de connectivité subsistent également dans les pays les moins avancés (PMA), où l’on estime que 35 % seulement de la population est en ligne, et dans les pays en développement sans littoral, où l’on estime que 39 % seulement est en ligne.



« Nous devons redoubler d’efforts pour éliminer les obstacles qui empêchent les gens d’être en ligne et pour combler le fossé en matière d’utilisation, afin que chacun puisse accéder à l’Internet », a insisté Cosmas Luckyson Zavazava.

Un conte de deux réalités numériques Au total, 2,6 milliards de personnes seront hors ligne en 2024, soit 32 % de la population mondiale. Ce chiffre est inférieur à l’estimation récemment révisée de 2,8 milliards pour 2023, qui représente 35 % de la population. « Le monde se rapproche de l’accès universel alors qu’il devrait être en train de sprinter », a fait valoir M. Zavazava.



Sur un autre plan, la couverture 5G devrait atteindre 51 % de la population mondiale en 2024, avec des disparités importantes entre les pays à revenu élevé et les pays à faible revenu - Alors que 84 pays à revenu élevé sont couverts, la 5G ne s’étend qu’à 4 % de la population des pays à faible revenu.



Ce document est « un conte de deux réalités numériques entre les pays à revenu élevé et les pays à faible revenu », a affirmé Doreen Bogdan-Martin, Secrétaire générale de l’UIT. « Ce rapport nous rappelle que le véritable progrès dans notre monde interconnecté ne dépend pas seulement de la rapidité avec laquelle nous avançons, mais aussi de la nécessité de veiller à ce que tout le monde avance ensemble ».

Les dernières tendances en matière de connectivité L'accès à l’Internet continue d’être moins cher, mais l’accessibilité financière reste un défi. Dans les pays à faible revenu, le coût d’un abonnement au haut débit fixe équivaut à près d’un tiers du revenu mensuel moyen.

Le nombre d’abonnements à la téléphonie mobile à haut débit est proche de celui des abonnements à la téléphonie mobile cellulaire. Bien que des progrès soient réalisés, la téléphonie fixe à haut débit reste un luxe pour beaucoup.

En outre, les jeunes sont plus susceptibles d’utiliser l’internet, mais l’écart se réduit. Plus de 95 % des personnes âgées de plus de 10 ans possèdent un téléphone mobile dans les économies à haut revenu, contre seulement 56 % dans les pays à faible revenu.

Dans le monde, on estime que 79 % des personnes âgées de 15 à 24 ans utilisent l’internet, soit 13 points de pourcentage de plus que le reste de la population. https://news.un.org/fr





Source : https://news.un.org/fr

