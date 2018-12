Un vaccin en poudre contre la poliomyélite

Ce nouveau vaccin peut être stocké entre 37 et 40°C. Un vaccin antipoliomyélitique qui peut être conservé sous forme de poudre séchée à température ambiante est une nouvelle occasion d'aider à éradiquer la maladie, selon des chercheurs de l'Université de Californie du Sud.



Les vaccins nécessitent habituellement une température fraîche et stable pour que le médicament demeure efficace. La polio est incurable et peut entraîner une paralysie irréversible.



Elle touche principalement les enfants de moins de cinq ans et ne peut être évitée qu'en leur administrant plusieurs doses de vaccin. La polio reste endémique au Nigeria, au Pakistan et en Afghanistan. Woo-Jin Shin, l'un des chercheurs impliqués dans l'étude, a déclaré à la BBC que le vaccin lyophilisé n'avait pas besoin d'être réfrigéré pour rester stable et efficace.



"L'objectif principal de ce projet était de stocker le vaccin à une température ambiante de 37°C et une température ambiante de 40°C et nous avons également utilisé des vaccins antipoliomyélitiques déjà vendus comme référence et nous avons comparé l'efficacité du vaccin".



‘’Les vaccins lyophilisés fonctionnaient de la même façon que les vaccins qui étaient présents sur le marché". "L'objectif principal était de transférer le vaccin à différents endroits où il n'y a pas de réfrigération et deuxièmement, nous pensons que nous pourrions appliquer cette formulation à différents types de vaccins et nous sommes pratiquement sûrs que cela fonctionnera".















