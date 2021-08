Un vaccinodrome et une pharmacie incendiés lors d'affrontements en Martinique - images Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Août 2021 à 20:40 | | 0 commentaire(s)|





Source : Un vaccinodrome et une pharmacie ont été incendiés et un hypermarché pillé lors d'affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre à Fort-de-France, en Martinique, au lendemain de l'instauration d'un nouveau couvre-feu.Source : https://fr.sputniknews.com/faits_divers/2021080110...

