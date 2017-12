Un youtubeur cimente un micro-ondes sur sa tête et frôle la mort

Ce que l'histoire ne dit pas, c'est si son cerveau est resté collé au micro-ondes.

Les spécialistes des farces sur YouTube (les pranksters en anglais) construisent leur audience en allant toujours plus loin dans l'audace et le côté scandaleux de certaines de leurs vidéos. Quelquefois, certains d'entre eux vont trop loin pour faire une bonne vanne.



TGFbro, un vidéaste britannique de 22 ans, spécialiste des pranks en ligne, comptabilise un total de 3 millions d'abonnés sur YouTube. Pour sa nouvelle vidéo, il a décidé de préparer sept petits cartons de ciment et, avec l'aide de quelques amis, a mis le tout dans un micro-ondes avant de mettre sa propre tête à l'intérieur. Tout simplement.



Bon, il avait quand même pris quelques précautions. Avant d'enfourner sa cervelle dans le micro-ondes plein de ciment, il s'étais mis un sac en plastique sur la tête avec un tube lui permettant de respirer. Ce qui n'a pas hyper bien fonctionné, puisque le tube a rapidement été bouché et que le pauvre garçon a dû demander à ses amis de le libérer.



Après 90 minutes, la brochette de gros malins a été forcée d'appeler les urgences. "Aussi marrant que ça ait l'air, ce jeune homme aurait pu facilement suffoquer ou être sérieusement blessé. Désosser le micro-ondes était délicat, parce que de nombreuses parties sont soudées", a expliqué Shaun Dakin, le pompier en charge de cette opération de libération, au Guardian.



Les pompiers ont mis une heure à libérer TGFbro de sa prison métallique. On ne te dit pas bravo, champion.