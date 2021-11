Une Française tuée par overdose: Son dealer, un Sénégalais, sous contrôle judiciaire

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Novembre 2021 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Une femme de 31 ans a succombé à une overdose de crack au mois d’août 2021 à son domicile du XVIIe arrondissement. Son dealer et petit ami, un Sénégalais âgé de 42 ans, a été arrêté par la Police judiciaire, la semaine dernière à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Il est soupçonné de l’avoir tuée, au mois d’août dernier à Paris (XVIIe), en lui fournissant une surdose de ces cailloux dérivés de la cocaïne.

…

Selon "Rewmi", ce Sénégalais de 42 ans a nié tout en bloc. Il a été mis en examen et remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le corps de la fille est transporté à l’institut médico-légal de Paris où le médecin légiste pratique une autopsie. L’examen confirme qu’Aline a succombé après avoir absorbé une surdose aiguë de cocaïne.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos