Une ivoirienne devient la première femme à remporter le prix Africain de l'ingénierie

Une entrepreneure ivoirienne spécialisée dans le domaine de la technologie, Charlette N'Guessan, a remporté cette année le prix de l'Académie royale d'ingénierie d'Afrique pour l'innovation en ingénierie. Elle est la toute première femme à remporter le prix Afrique et la première lauréate d'origine ivoirienne.



Charlette N'Guessan vit et travaille au Ghana depuis quelques années avec une équipe de collaborateurs. L'invention de la jeune femme de 26 ans et de son équipe, Bace API, utilise la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle pour vérifier les identités à distance, a déclaré l'académie. Elle utilise des images en direct ou de courtes vidéos prises par des caméras de téléphone pour détecter si l'image est celle d'une personne réelle ou la photo d'une image existante. (BBC)



Source : https://www.impact.sn/Une-ivoirienne-devient-la-pr...