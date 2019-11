Une Nigériane assassinée par un Américain pour une surprenante raison !

Selon nos sources, la colocataire de Thomas a découvert son corps dans la baignoire des appartements à Atlanta Newtown et a alerté la police. Elle a été emmenée à l’hôpital où elle a été déclarée morte.



Selon la police locale, Thomas et Wilson se sont rencontrés sur l’application de rencontres, Plenty of Fish. Le porte-parole de la police, Sean Thompson, a déclaré que le meurtre était lié au refus de Fabiola Thomas d’épouser Antonio Wilson.



Un mandat a indiqué que Wilson avait prévu donner une bague de fiançailles à Thomas, mais celle-ci ne voulait pas qu’il vienne chez elle.



La police n’a pas pu révéler le détail de l’assassinat de Thomas, mais a déclaré que son corps présentait des signes de traumatisme.