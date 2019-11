Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une Nigériane raconte comment elle a été violée par son père à l’âge de 8 ans Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2019 à 10:31 | | 0 commentaire(s)| Une jeune nigériane a raconté comment elle avait été violée par son père à l’âge de 8 ans, une expérience qui, selon elle, lui a demandé tellement de courage pour la raconter. Selon @ the.churchgurl, son défunt père a renvoyé tout le monde de chez lui avant minuit pour pouvoir abuser d’elle et a même répété l’acte plusieurs fois après

Elle affirme avoir fait cette terrible révélation, dans le but de guérir de la douleur de l’incident. Et d’ajouter qu’elle avait également été violée par un autre homme à l’école.



Elle a écrit: “J’ai finalement eu le courage d’écrire ma vraie vie ici. J’avais 8 ans ce soir-là, mon père était rentré ivre à la maison comme d’habitude, je dormais sur le canapé du salon, j’avais le pipi sur le corps, comme d’habitude, je pissais presque tous les soirs, mon père avait chassé tout le monde de la maison, car à minuit, je dormais encore, je ne savais donc pas ce qui se passait.



J’ai senti quelque chose dans mon vagin c’était assez douloureux en même temps humide, je me suis réveillée (à moitié réveillé mais somnolente), j’ai ouvert les yeux et j’ai trouvé mon père presque nu, debout près de moi, ma culotte entre ses mains, mon vagin était humide d’un liquide glissant (je ne savais pas que c’était du sperme ou des écoulements normaux)



“J’avais 8 ans et je n’avais pas une telle décharge, j’étais nue, je me souvenais avoir dormi avec des vêtements, ce qui m’est venue à l’esprit, c’est pourquoi mon père était avec mon dessous et pourquoi mon vagin était-il humide de substances glissantes qui avaient l’air blanches, mon père m’a regardée et m’a rendue mon dessous, après il m’a demandée de me laver et de le remettre. J’ai ressenti une vive douleur dans mon vagin mais ce n’était pas trop sévère, je ne me suis donc pas inquiétée, je n’avais que 8 ans. Est-ce que je connaissais les abus sexuels, il n’y avait personne à la maison parce que mon père avait pour habitude de chasser tout le monde lorsqu’il rentrait ivre à la maison. »

«Le lendemain matin, je n’ai pas pu en parler à ma mère. Quelques mois plus tard, mon père s’est saoulé de nouveau. Il m’a demandée d’aller dormir dans sa chambre ce soir-là et que je ne dise à personne ce qui se passait. Il avait de nouveau chassé ma mère et mes frères et soeurs, essayait-il de me faire ce que j’ai ressenti cette nuit-là, j’ai refusé, il m’a promis de me procurer des jouets si je dormais dans sa chambre.»



«Les souvenirs de cela font encore mal jusqu’à ce que je sois finalement violée par un gars à l’école, pourquoi les hommes sont-ils comme ça?»



" Je vais simplement dire à toutes les mères de bien vouloir rester vigilantes et de surveiller leurs enfants de sexe féminin autour de leurs proches et même de leur propre mari. L’enfant de sexe féminin n’est plus en sécurité. Dieu, nettoie mon esprit de tels souvenirs, j’ai des insomnies depuis 12 ans maintenant, il ne se passe jamais une journée sans que je me demande comment j’ai été violée par mon propre père, que j’aime de tout mon cœur , que son âme repose en paix".





