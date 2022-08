Une bonne nouvelle qui tombe : un virement spécial pour les travailleurs de la justice

Dans un communiqué, le Secrétariat éxécutif National avait constaté pour le regretter que les greffiers, interprètes judiciaires, élève-greffiers et certains travailleurs de la justice n’avaient pas noté une hausse de leurs salaires, contrairement aux autres agents de la Fonction publique.



D’après « L’As’, on avait signifié aux agents de la justice qu’il s’agissait d’une erreur mais qui tardait à être corrigée.



Mais le ministère des Finances et du Budget a rectifié depuis hier, selon leurs sources, en procédant au virement par émission spéciale.