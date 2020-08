Une cathédrale majestueuse dans la petite ville de Sées Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Août 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

La ville de Sées, dans le département de l'Orne, n'abrite qu'un peu plus de 4 000 habitants. Elle est pourtant le siège d'un évêché et on peut y admirer une superbe cathédrale gothique. Le site a connu une histoire mouvementée puisque le premier édifice, construit au cinquième siècle, fut incendi...





Source : La France est parsemée de joyaux méconnus. On peut en admirer un à Sées, petite ville de l'Orne où s'élève une cathédrale gothique qui n'est pas sans rappeler son homologue de Chartres.Source : https://www.podcastjournal.net/Une-cathedrale-maje...

