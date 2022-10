Une doléance des impactés du Ter satisfaite Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Octobre 2022 à 23:52 | | 0 commentaire(s)| 20 hectares pour construire 166 maisons et 45 hectares pour les activités agricoles, le tout dans la Forêt classée de Sébikotane. C’est ce qui est prévu pour le recasement des impactés de la phase 2 du Ter.



Contrairement aux impactés de la phase 1 du Ter, qui ont été relogés hors de leurs communes originelles, ceux de la phase 2 (entre Sébikotane et Aibd) ne feront pas un grand déplacement.



Composés principalement d’habitants de Sébikotane en ce qui concerne les prioritaires de maisons, ces impactés vont être recasés dans la forêt classée sise dans la commune.



Sur les 20 hectares, on va dégager des parcelles qui vont accueillir toutes les personnes qui sont impactées et les 45 hectares qui restent seront réservés aux activités champêtres pour les personnes qui vont aussi être relogées à ce niveau.



92% des personnes impactées sont tout à fait satisfaites et d’accord et ont déjà signé les procès-verbaux de conciliation, il reste à peu près 8%.



A noter que les impactés de Sébikotane avaient organisé des manifestations de rue samedi pour dénoncer la non-matérialisation des promesses faites par le gouvernement dans le cadre des indemnisations.



Une trentaine d’entre eux avaient été arrêtés en marge de la manifestation, avant d’être finalement libérés jeudi.

Accueil Envoyer à un ami Partager