Une entreprise sénégalaise parmi les 10 finalistes de l'Africa's Business Heroes

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020

L’entreprise sénégalaise Diarrablu fait partie des 10 finalistes de l’Africa’s Business Heroes 2020, un programme philanthropique phare lancé par l’Africa Netpreneur Prize Initiative (ANPI) de la Fondation Jack Ma, a-t-on appris lundi.



’’Les dix entrepreneurs exceptionnels dont la moitié est représentée par des femmes ont été sélectionnés parmi plus de 22 000 candidatures dans les 54 pays africains, après plusieurs cycles d’évaluation intensifs’’, indique un communiqué reçu à l’APS.



La même source souligne qu’avec une moyenne d’âge de 34 ans, ’’les dix finalistes représentent huit pays africains : le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, l’Ouganda et le Zimbabwe, et leurs entreprises couvrent des secteurs clés tels que l’agriculture, la mode, l’éducation, les soins de santé, les énergies renouvelables et les services financiers’’.



Selon le communiqué, ’’Diarrablu est une entreprise sénégalaise de technologie appliquée à la mode qui fusionne les traditions artisanales africaines avec la technologie pour donner du pouvoir aux artisans africains et construire un avenir de la mode éthique et durable centré sur l’artisanat africain ancestral’’.



L’entreprise est dirigée par Diarra Gueye qui a une expérience en finance, en mathématiques et en design et a récemment terminé sa maîtrise à l’Université de Stanford avec un accent mis sur les mathématiques créatives, selon toujours la même source.



Le prix Africa’s Business Heroes (ABH) 2020 est un programme philanthropique phare lancé par l’Africa Netpreneur Prize Initiative (ANPI) de la Fondation Jack Ma qui a sélectionné les 10 meilleurs finalistes, qui se présenteront à la grande finale du concours en novembre pour avoir la chance de gagner leur part d’une cagnotte de 1,5 million de dollars, explique t-on dans le communiqué.



L’Africa’s Business Heroes organisera sa Grande finale, les 13 et 14 novembre, et les lauréats du prix ABH 2020 annoncés le 14 novembre.

