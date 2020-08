Alors qu’une extinction massive sur la Terre a été enregistrée entre les périodes du Devonien et du Carbonifère, des chercheurs suggèrent qu’elle a été causée par une destruction de la couche d’ozone qui a eu lieu après l’explosion d'une étoile en supernova, selon la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.Source : https://fr.sputniknews.com/sci_tech/20200819104428...