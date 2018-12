Une experte en relation révèle les choses que les hommes sont fatigués de voir chez les femmes Une Nigériane du nom de Amara Blessing Nwosu, experte en relation interpersonnelle, a utilisé son compte Facebook pour énumérer les nombreuses choses que les hommes sont fatigués de voir chez les femmes.





Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|



Les hommes sont fatigués des 25 cm de faux cheveux

Les hommes sont fatigués des faux yeux

Les hommes sont fatigués des faux ongles

Les hommes sont fatigués des fausses hanches

Les hommes sont fatigués des faux seins

Les hommes sont fatigués des teints factices

Les hommes en ont assez de ne voir que de fausses femmes

Les hommes retournent progressivement dans les années 70 et 60 lorsque les femmes étaient belles.



Mesdames, en particulier les femmes noires, veuillez montrer un peu d’amour-propre et une haute estime de soi. Célébrez votre culture pour une fois ! Soyez vous-même.



C’est bien de bien paraître, mais ne laissez pas cela vous définir. Cette chose devient un dieu pour vous une fois que vous ne pouvez plus vous en passer. Oubliez les mensonges des médias qui disent que vous devez ressembler à leur idéologie pour être belle; tu es belle comme tu es.



Montrez votre beauté.

Le naturel est le nouveau sexy. “Les hommes sont fatigués des faux cilsLes hommes sont fatigués des 25 cm de faux cheveuxLes hommes sont fatigués des faux yeuxLes hommes sont fatigués des faux onglesLes hommes sont fatigués des fausses hanchesLes hommes sont fatigués des faux seinsLes hommes sont fatigués des teints facticesLes hommes en ont assez de ne voir que de fausses femmesLes hommes retournent progressivement dans les années 70 et 60 lorsque les femmes étaient belles.Mesdames, en particulier les femmes noires, veuillez montrer un peu d’amour-propre et une haute estime de soi. Célébrez votre culture pour une fois ! Soyez vous-même.C’est bien de bien paraître, mais ne laissez pas cela vous définir. Cette chose devient un dieu pour vous une fois que vous ne pouvez plus vous en passer. Oubliez les mensonges des médias qui disent que vous devez ressembler à leur idéologie pour être belle; tu es belle comme tu es.Montrez votre beauté.Le naturel est le nouveau sexy. Le naturel est le nouveau sexy.

Felicia Essan Salut !! Je suis Felicia Essan. Retrouvez mes articles sur les actualités Showbiz, potins africains et d’ailleurs, les faits divers, confidences, les astuces beauté. Je suis une amoureuse de la lecture, de tout ce qui touche à la féminité. Je suis également grande passionnée de multimédia.

feliciaessan@afrikmag.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos