Une femme arrêtée avec 2 kilos d'or dans ses chaussures Rédigé par La rédaction de leral.net le 8 Novembre 2019 à 11:03 Une femme a été arrêtée par des douaniers en Extrême-Orient avec environ 2 kilos du précieux métal dissimulés dans ses chaussures.

"La jeune femme marchait d'une manière peu naturelle (...) et était nerveuse avant de passer la douane" à un point de contrôle routier à la frontière russo-chinoise, dans la ville de Zabaïkalsk, a indiqué mardi le Service des douanes régional dans un communiqué.



Après une fouille au détecteur de métal, la femme d'origine russe "a remis volontairement huit lingots d'or, d'un poids total de 1.863 grammes, qui étaient accrochés à ses semelles avec du ruban adhésif", a ajouté la même source.



Selon des expertises, la valeur des lingots, "fabriqués de manière artisanale", dépasse les 5 millions de roubles (plus de 70.900 euros).

La jeune femme a affirmé transporter de l'or à la demande d'un ressortissant chinois.



Une enquête pour "trafic de ressources stratégiques" a été ouverte.



Depuis le début de l'année, plusieurs Russes ont été arrêtés à Zabaïkalsk pour des tentatives de transfert d'or vers la Chine, selon le Service des douanes.



En août, une citoyenne russe avait essayé de passer la frontière avec dix lingots d'or également cachés sous les semelles de ses chaussures.



L'orpaillage est une pratique répandue en Russie, l'un des premiers producteurs d'or au monde avec près de 300 tonnes extraites en 2018.



Le mois dernier, au moins 17 personnes ont été tuées par la rupture d'un barrage dans une mine d'or illégale de la région sibérienne de Krasnoïarsk.

BBC

