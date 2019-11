Une femme enceinte... de 4,5 kg de cannabis

Rédigé par La rédaction de leral.net le 15 Novembre 2019 à 12:55

Les trafiquants de drogue ne savent plus quoi inventer pour acheminer leur marchandise... En Argentine, une femme a feint d’être enceinte jusqu’au cou pour transporter plusieurs kilos de cannabis cachés un peu grossièrement dans un faux ventre. Cette mule était passagère d’un bus de nuit reliant les villes de Mendoza et Caleta Olivia, sur une distance de plus de 2.000 kilomètres.