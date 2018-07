Une fillette bruxelloise se tue en tombant d'un balcon à Cancun

La fillette âgée de quatre ans a chuté hier matin du quatrième étage de l'hôtel dans lequel elle séjournait avec sa mère, ses frères et soeurs, rapporte Het Laatste Nieuws. Un tragique accident est survenu dimanche matin dans la station balnéaire de Cancun, au Mexique. Sofia L., 4 ans, originaire de Bruxelles, se trouvait avec son frère sur le balcon de leur chambre à l'hôtel Villas Marlin.



La mère, Ana C.O.B., 47 ans, une Espagnole qui travaille dans notre pays, a expliqué à la police qu'elle préparait ses trois enfants pour aller à la plage vers 8h30. "Alors que la victime jouait sur le balcon avec son frère, la mère appliquait de la crème solaire sur son troisième enfant. Soudainement le petit frère est revenu en pleurant et en criant à l'intérieur et lui a dit que sa sœur était tombée du balcon.



Toute la famille est immédiatement descendue sur le parking, où ils ont trouvé l'enfant", ont indiqué les autorités locales. Les employés de l'hôtel ont appelé les services d'urgence, lesquels étaient déjà sur place quelques minutes plus tard. La fillette a été emmenée dans un hôpital privé, mais il était déjà trop tard.



Elle a subi un traumatisme crânien majeur et présentait des lésions au cerveau. Elle est décédée après avoir fait un arrêt cardiaque. "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour guider la famille et rapatrier la dépouille", ont déclaré les autorités mexicaines.