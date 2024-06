Une générosité quadruplée : L'ONG ASOME soutient une mère de quadruplés à Richard Toll Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2024 à 22:43 | | 0 commentaire(s)| Dans le village paisible de Ndombo Alarba, un événement a récemment capté l'attention et le cœur de la communauté Il s’agit de la remise de dons généreux de l'ONG ASOME à une mère courageuse de quadruplés.



L'ONG ASOME, sous la houlette de sa présidente madame Sokhna Khady Mbacke Abdoul Aziz, connue pour son engagement envers les enfants vulnérables, les jumeaux et les femmes dans le besoin, a organisé une remise de dons touchante pour venir en aide à cette mère exemplaire. Face aux défis multiples que représente la prise en charge de quatre enfants, l'organisation a répondu présente en fournissant un soutien matériel et financier.



Les dons, composés de vêtements, de nourriture, et d'une aide financière, ont été remis lors d'un Mardi 4 Juin 2024, qui a vu la participation des habitants du village et des représentants locaux. Ce geste de solidarité témoigne de l'esprit communautaire qui anime le village de Ndombo Alarba et de l'impact positif des organisations non gouvernementales comme l'ONG ASOME.



La mère des quadruplés, visiblement émue, a exprimé sa profonde gratitude envers l'ONG ASOME et tous ceux qui ont contribué à ce don. Elle a partagé les difficultés rencontrées au quotidien et l'importance de ce soutien pour la prise en charge de ses enfants.



L'ONG ASOME continue de prouver que la bienveillance et l'entraide sont des valeurs fondamentales qui permettent de surmonter les épreuves et de bâtir un avenir meilleur pour tous.



À propos de l'ONG ASOME :

L'ONG ASOME est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour le soutien de la mère et l’enfant et l'amélioration des conditions de vie des communautés défavorisées. Par ses actions, elle vise à instaurer un changement durable et positif dans la société.



Pour plus d'informations ou pour faire un don :

Contactez l'ONG ASOME à l'adresse email suivante : contact@ong-asome.org



