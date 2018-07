Une intelligence artificielle se montre plus efficace que 15 médecins dans le diagnostic de tumeurs cérébrales Le système d’intelligence artificielle BioMind AI développé en Chine, a atteint une précision inégalée dans le taux de diagnostic des tumeurs cérébrales.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Juillet 2018 à 12:06 | | 0 commentaire(s)|

La machine a gagné cette manche haut la main. Depuis quelques mois, la Chine met les bouchées doubles dans le domaine de l’Intelligence Artificielle (IA), pour se placer comme une puissance incontournable en la matière. De nombreux domaines sont concernés et en premier lieu, la médecine.

Une politique qui semble porter ses fruits, car dans un concours homme vs machine de diagnostic des tumeurs cérébrales organisé par l’hôpital Tiantan de Pékin, l’IA a dominé les plus grands spécialistes.

21% plus précise Cette expérience a été relayée par le site XinhuaNet. Le système BioMind AI est développé depuis de nombreux mois au centre de recherche sur les troubles neurologiques de l’hôpital Tiantan. Le but était de vérifier la capacité de la machine à apporter un soutien non négligeable à l’œil humain pour établir des diagnostics plus précis.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière est plutôt efficace, car sur les 225 cas analysés, la machine a fourni un diagnostic correct dans 87 % des cas contre seulement 66 % pour l’équipe de 15 spécialistes en neurologie. Aussi, l’IA s’est montrée plus précise lorsqu’il s’agissait de prédire l’expansion d’hématome cérébral (83 % contre 63 %).

Des milliers d’images analysées Le chef du département de radiologie à l’hôpital de Tiantan explique que pour arriver à un tel résultat, BioMind AI a été nourri par des dizaines de milliers d’images de pathologies liées au système neurologique. L’algorithme s’est ensuite chargé de classer ces dernières pour non seulement établir des diagnostics plus précis, mais également plus rapides.

Un outil remarquable, mais que n’a pas vocation à remplacer le diagnostic humain. Pour les médecins qui ont participé au concours et qui ont obtenu des résultats plus élevés que la moyenne, BioMind représente surtout une formidable opportunité d’être plus efficaces au quotidien. L’IA permettra en effet de gagner en temps et en précision, ce qui permettra de réduire la charge de travail et ainsi, permettre de rendre en charge plus de cas.











24Matins.fr



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook