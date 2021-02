Une mère agressée dans son immeuble avec son nourrisson, Schiappa et Darmanin réagissent Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Février 2021 à 21:58 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le récit d’une jeune mère agressée par son voisin pour une question de stationnement a fait réagir Marlène Schiappa et Gérald Darmanin. Elle a aussi suscité l'indignation de milliers d’internautes. La femme raconte notamment les problèmes rencontrés pour porter plainte et attire l’attention sur la lutte contre les violences faites aux femmes.Source : https://fr.sputniknews.com/societe/202102141045224...

Accueil Envoyer à un ami Partager