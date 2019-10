Accueil Envoyer Partager sur facebook Une nounou écope de 20 ans de prison pour avoir violé et être tombée enceinte d'un garçon de 11 ans Rédigé par Mamadou Mangane le 21 Octobre 2019 à 12:44 Une ancienne nounou a été condamnée à 20 ans de prison en Floride (Etats-Unis), pour avoir abusé sexuellement d'un enfant de 11 ans qu'elle gardait, et être tombée enceinte de lui.

Marissa Mowry, âgée de 22 ans au moment des faits, a ainsi donné naissance à leur enfant quelques mois plus tard.



Selon le Dailymail, la jeune femme a très vite eu des relations sexuelles avec le garçon dont elle avait la garde. Elle a abusé à 15 reprises de sa victime, sans jamais utiliser de préservatif.

Mais ce n'est que trois ans plus tard, que le garçon a raconté ce qui s'était produit à sa mère. Celle-ci a rapidement alerté la police. Et grâce à des tests ADN sur l'enfant de Marissa Mowry, les forces de l'ordre ont pu confirmer les dires du jeune garçon.



Lors du procès qui s'est tenu en septembre, l'ancienne nounou avait plaidé coupable. Mercredi 16 octobre, Marissa Mowry aujourd'hui âgée de 28 ans a été condamnée à 20 ans de prison. Après sa libération, elle devra être surveillée encore une dizaine d'années et être inscrite au fichier des délinquants sexuels.



Selon le Tampa Bay Times, c'est aujourd'hui le père de l'enfant qui s'occupe de son fils, âgé de 5 ans. A 17 ans, ce dernier emmène son fils à l'école le matin avant d'aller au lycée.













Source: cnews.fr Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Nigeria : 04 soldats tués dans une attaque djihadiste VIDEO - Guinée/Affaire du 3e mandat: «Alpha Condé devient fou…», dixit Tiken Jah