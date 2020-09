Une panne de Facebook et Instagram signalée dans plusieurs pays, la France concernée Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Septembre 2020 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|





Source : Des défaillances dans le fonctionnement des applications Instagram et Facebook ont été signalées ce jeudi 17 septembre dans plusieurs pays, y compris la France -où visiblement les départements les plus touchés sont l’Île-de-France et la Gironde, selon Downdetector.Source : https://fr.sputniknews.com/sci_tech/20200917104444...

Accueil Envoyer à un ami Partager