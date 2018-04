Une potentielle pilule masculine rend immobiles les spermatozoïdes

Des chercheurs américains travaillent sur une pilule masculine non hormonale (contrairement à celle des femmes) et qui a pour but de rendre les spermatozoïdes immobiles.



Des médicaments hormonaux ayant pour but de remplacer le préservatif et la vasectomie comme moyen contraceptif masculin sont à l'essai. Comme les pilules pour femme, ils affectent les hormones naturelles chez l'homme. Des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord, aux Etats-Unis, travaillent, eux, sur une pilule non hormonale. Les résultats de leur rechercher sont parus dans PLOS ONE.



Un contraceptif oral masculin à base d'ouabaïne

Les contraceptifs masculins peuvent agir soit sur la production des spermatozoïdes, soit sur leur délivrance. Une des cibles privilégiées pour rendre un homme temporairement infertile, est donc de viser la mobilité des spermatozoïdes. Les chercheurs ont donc travaillé avec un composé, l'EP055, qui se lie à une protéine présente à la surface de la cellule, l'EPPIN. Cette liaison le rend alors immobile, limitant considérablement ses capacités de fertilisation.



Une action réversible, sans effets secondaires

Cette molécule a été testée sur des macaques. Trente heures après une perfusion intraveineuse élevée d'EP055, la mobilité des spermatozoïdes avait été altérée. 18 jours après la perfusion, cet effet avait complètement disparu et les spermatozoïdes avaient retrouvé leur mobilité naturelle. Cela suggère que l'effet d'EP055 est réversible. Par ailleurs, qui dit pilule non hormonale, dit aucun effet secondaire. Dans tous les cas, de nombreuses études complémentaires devront suivre avant d'envisager une potentielle mise sur le marché.













topsante.com