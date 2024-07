Une première au Sénégal : l’École Polytechnique de Thiès obtient l’accréditation CTI pour ses diplômes d’ingénieur L’École Polytechnique de Thiès a obtenu avec succès l’accréditation de la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) pour ses diplômes d’ingénieur . Cette accréditation CTI atteste non seulement de la qualité de l’enseignement dispensé mais permettent également à l’École de rejoindre le rang des bonnes écoles d’ingénieurs européennes bénéficiant d’une reconnaissance internationale.

La Commission des titres d’ingénieur (CTI) est un organisme indépendant, chargé par la loi française d’évaluer toutes les formations d’ingénieurs, de développer la qualité des formations en vue de leur accréditation, de promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger.



Selon le communiqué reçu, cette accréditation CTI marque ainsi une reconnaissance internationale explicite au regard de standards académiques et professionnels européens.



Elle est le fruit d'un travail collectif entre les équipes pédagogiques et administratives de l’ EPT et plus particulièrement le service qualité et les partenaires,



