Une première dans l’histoire du Concours général : Zeïnab Dienne Samb, 16 ans, remporte à la fois deux premiers prix APS-Zeinab Dienne Samb, lycéenne de 16 ans aux Cours privés Racine School de Guédiawaye (banlieue de Dakar), est entrée dans l’histoire du Concours général du Sénégal en devenant la première élève à remporter à la fois le premier prix de Mathématiques et le premier prix de sciences Physiques.



Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2024

Jamais un élève n’avait accompli une telle performance depuis 1966, date de la première cérémonie de remise des prix du Concours général, a relevé le directeur de l’enseignement général moyen, Papa Kandji, lors de la cérémonie de remise des prix mardi, au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose de Dakar, devant le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye.



Elève en classe de première S1, Zeinab Dienne Samb se distingue par son excellence académique et son dévouement à ses études, ont confié ses enseignants dans une vidéo projetée lors de la cérémonie.



Devant le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko, elle a été décrite comme une élève exceptionnelle, méritant un ”traitement spécial” et ”la protection” de l’Etat du Sénégal.



Ses valeurs, son humilité et son excellence en font une locomotive et un modèle pour ses camarades, souligne-t-on.

Pour répondre à ses besoins spécifiques, une classe de première S1 a été créée dans son établissement pour elle et trois autres élèves, a témoigné également le directeur des cours, Mamadou Diène.



La mère de Zeinab Dienne Samb a confié que l’éducation franco-arabe a joué un ”rôle crucial” dans la formation de l’élève, en lui inculquant des valeurs de savoir-être et ”un ancrage religieux solide’’.



Miss Mathématiques en classe de quatrième et Miss Sciences en seconde, Zeïnab veut poursuivre des études supérieures dans les domaines de l’ingénierie, du génie civil et de l’intelligence artificielle. Mais, son choix n’est pas encore définitif, puisqu’elle doit passer le baccalauréat l’année prochaine.



Elle repart avec plusieurs cadeaux, dont une dizaine d’ordinateurs et autant de millions de francs Cfa offerts par les autorités et divers partenaires du Concours général.



Une réception sera donnée organisée en l’honneur de tous les lauréats par le Premier ministre, Ousmane Sonko, cet après-midi au Grand Théâtre, à partir de 17 heures.



