Une région russe annonce avoir mis au point des prototypes de vaccins contre le coronavirus et le VIH Rédigé par leral.net le Samedi 23 Janvier 2021 à 22:02





Source : Des scientifiques russes de la région de Nijni Novgorod travaillent à la création de vaccins non seulement contre des virus comme le norovirus, le rotavirus et le coronavirus, mais aussi pour lutter contre le VIH, annonce le service de presse de la région qui précise que des prototypes ont déjà été mis au point.Source : https://fr.sputniknews.com/sante/20210123104512228...

