Une rixe entre militaires et policiers se termine par deux blessés et trois gardes à vue





Source : Trois policiers et trois militaires se sont bagarrés à Carcassonne. L’altercation a commencé dans un bar et a vite dégénéré dans la rue, relate La Dépêche du Midi. Suite à cela, deux policiers ont été hospitalisés et les trois militaires ont été placés en garde à vue.Source : https://fr.sputniknews.com/faits_divers/2020091910...

