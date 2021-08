Une taxe de 3% sur les produits importés hors Uemoa et Cedeao Rédigé par leral.net le Samedi 28 Août 2021 à 21:20 | | 0 commentaire(s)|



La Direction générale des Douanes du Sénégal a annoncé l’imposition d’un taux de prélèvement de 3% sur les marchandises déclarées pour la mise en consommation sous le régime du droit commun. Cependant, cette imposition ne concerne pas les marchandises en provenance de l’espace Uemoa et de la Cedeao. En effet, c’est pour mobiliser des financements destinés au programme de modernisation de l’administration des Douanes que cette taxe a été instituée. Toutefois, certaines marchandises comme le riz, le blé, la farine, les médicaments et les produits pétroliers et gaziers ne sont pas concernées par cette taxe. Des exonérations sont également appliquées sur certains produits insecticides et matériels de lutte antiacridienne, ainsi que les matériels d’équipement de lutte contre le Covid-19.











