Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio : Trois nouvelles UFR annoncées

L’Université Amadou Mahtar Mbow (Uam) de Diamniadio va élargir son offre de formation, avec trois nouvelles Unités de formation et de recherche (Ufr), dès la prochaine rentrée. C’est le Pr Ibrahima Cissé, Recteur de l’institution, qui a fait l’annonce, hier, vendredi, à Saly, à l’occasion du lancement des travaux du groupe de réflexion sur l’expansion […] L’Université Amadou Mahtar Mbow (Uam) de Diamniadio va élargir son offre de formation, avec trois nouvelles Unités de formation et de recherche (Ufr), dès la prochaine rentrée. C’est le Pr Ibrahima Cissé, Recteur de l’institution, qui a fait l’annonce, hier, vendredi, à Saly, à l’occasion du lancement des travaux du groupe de réflexion sur l’expansion de l’Uam. Ces nouvelles entités pédagogiques vont accueillir 1500 étudiants dès leur ouverture. MBOUR – L’Université Amadou Mahtar Mbow (Uam) de Diamniadio va s’enrichir, dès la prochaine rentrée, de trois nouvelles Unités de formation et de recherche (Urf), a annoncé, hier, vendredi 25 août, à Saly, le Recteur Ibrahima Cissé. Il prenait part au lancement des travaux du groupe de réflexion sur l’expansion de l’Uam. Il s’agit de l’Ufr des Sciences économiques et de gestion des entreprises (Ufr/Sege), de l’Ufr des Technologies de la communication numérique et de l’audiovisuel (Ufr/Tecna) et de l’Ufr des Sciences et technologies avancées (Ufr/Sta). Le Pr Ibrahima Cissé ajoute que le coût de ce projet sera supporté par l’État du Sénégal, qui a exprimé la demande d’expansion, à travers le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Ce projet d’expansion de l’Uam, coordonné par le Professeur Oumar Sock, vient répondre aux demandes croissantes de flux d’étudiants, dans les universités publiques sénégalaises, a indiqué le Recteur. Avec ses trois Ufr en gestation, l’Uam, a indiqué le Pr Cissé, va soulager l’État du Sénégal dans l’orientation des nouveaux bacheliers et contribuer à la formation, principal enjeu du développement. « Nous sommes conscients que les principaux enjeux au développement des prochaines années reposent sur l’université. Pour cela, nous avons besoin d’une université forte, d’une université fidèle à sa mission de transmission des savoirs et ouverte sur les réalités du présent. Une université capable de relever les défis de l’avenir comme l’indique notre devise : Plus qu’une formation, un avenir à construire », soutient Ibrahima Cissé. Selon lui, ce vaste programme d’élargissement constitue une innovation majeure axée sur les défis du numérique.

Durant trois jours, le groupe de réflexion de l’Uam, dirigé par le Professeur Oumar Sock, va se charger d’examiner, en détail, la problématique de l’expansion de cette institution. « Nous avons travaillé avec trois commissions : la commission nouvelle création qui a proposé ces trois Ufr avec leurs dénominations, ainsi que les maquettes des programmes de formation. Nous avons aussi la commission regroupement des écoles qui permis de faire des propositions pour optimiser le fonctionnement des cinq écoles existants et enfin la commission volet social et infrastructure chargée de réfléchir sur les questions de restauration, des bourses, etc. », informe le coordonnateur du groupe de réflexion. À l’issue des travaux, les résultats seront validés et soumis à la tutelle.

Dotée d’une infrastructure pédagogique d’une capacité d’accueil de 4.500 places, l’Université Amadou Mahtar Mbow dispose également d’un campus social avec près de 5.000 lits. Elle a été inaugurée en décembre 2022 et compte déjà près de 1500 étudiants. Avec ses trois nouvelles Unités de formation et de recherche, l’Uam va accueillir prochainement 1500 nouveaux bacheliers de plus. Ceux-ci seront répartis équitablement dans les nouvelles Ufr. Diégane DIOUF (Correspondant)



