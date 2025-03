Université Assane Seck de Ziguinchor : Des Chantiers Finalisés pour une Rentrée Sereine

Sénégal Atlanticactu/ UASZ/ Ziguinchor/ Serigne Ndong L’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) s’apprête à franchir une étape importante dans son développement. Après près de dix ans d’attente, les travaux débutés en 2015 dans le cadre du Programme de gouvernance et de financement de l’enseignement supérieur (PGF-SUP) sont sur le point d’être finalisés. Cette avancée majeure […]

Sénégal

Atlanticactu/ UASZ/ Ziguinchor/ Serigne Ndong

L’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) s’apprête à franchir une étape importante dans son développement. Après près de dix ans d’attente, les travaux débutés en 2015 dans le cadre du Programme de gouvernance et de financement de l’enseignement supérieur (PGF-SUP) sont sur le point d’être finalisés. Cette avancée majeure devrait permettre de préparer une rentrée académique 2024-2025 dans de meilleures conditions, selon le recteur, le Pr Alassane Diédhiou.

Des infrastructures modernes pour un cadre d’apprentissage amélioré

Lors d’une visite sur site effectuée hier, le Pr Diédhiou a pu observer l’avancement des nouveaux bâtiments, dont ceux de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences et Technologies (ST) et de l’UFR des Sciences Économiques et Sociales (SES). Ces espaces pédagogiques comprennent 46 bureaux, un amphithéâtre de 500 places entièrement équipé, ainsi que plusieurs autres amphithéâtres de 150 places en cours d’aménagement. En complément, des salles de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP) sont dotées de climatisation, d’une connexion Wi-Fi et de mobilier neuf.

Le recteur s’est déclaré satisfait de la qualité des équipements déjà installés et a précisé que les derniers ajustements, notamment l’installation des équipements restants dans les amphithéâtres de 150 places, seront finalisés avant la reprise des cours.

Un enjeu crucial pour la stabilité universitaire

Le retard dans la livraison des infrastructures a été une source de revendications pour les partenaires sociaux et les étudiants, entraînant tensions et grèves. L’achèvement imminent de ces nouveaux bâtiments pourrait favoriser un apaisement du climat universitaire et améliorer la qualité de la formation.

Le Pr Diédhiou a expliqué que l’occupation des locaux avait été retardée à cause de problèmes d’alimentation électrique, désormais résolus grâce à l’installation de deux transformateurs fournis par le ministère de l’Énergie. « L’une des principales revendications des étudiants est désormais réglée. Avant la rentrée du 7 avril, nous réceptionnerons tous ces bâtiments et trois UFR pourront débuter leurs cours ce mois-ci », a-t-il ajouté.

Une rentrée marquée par un renouveau

Ces nouvelles infrastructures permettront à l’UASZ d’améliorer les conditions de travail pour les étudiants, le corps professoral et le personnel administratif. Elles contribueront également à pallier le manque d’espaces pédagogiques et offriront aux étudiants un cadre mieux adapté aux exigences académiques.

Le recteur a réaffirmé l’engagement de son administration à continuer les efforts pour fournir un environnement de qualité aux étudiants. « La réception de ces infrastructures est une avancée significative pour notre université. Nous mettons tout en œuvre pour assurer une rentrée réussie », a-t-il conclu.

Source : https://atlanticactu.com/universite-assane-seck-de...