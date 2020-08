Université Assane Seck de Ziguinchor : Seule l’Ufr des sciences de la santé est concernée par la reprise du 1er Septembre… Dans communiqué parvenu à « Sud » le recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, Pr. Mamadou Badji, a porté à la connaissance de ses étudiants que « la reprise des cours à partir du 1er septembre ne concerne que l’ unité de formation et de recherche (UFR) des Sciences de la Santé ». Et de préciser que « parallèlement, pour les autres Ufr , cette reprise est prévue le 05 octobre 2020 ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|

Selon le document, « c'est sur décision du Conseil d'administration du 25 juillet que notre université a décidé de sauver à tout prix l'année universitaire 2019-2020 ».



C’est ainsi que « pour faire face à la situation de crise sanitaire et en vue d'organiser la reprise des cours dans un climat de sérénité et de confiance, l'administration rectorale a mis en place un comité de suivi de la covid 19 ».



Le recteur a par ailleurs loué « l'engagement des acteurs de la communauté universitaire ». Il a été souligné « que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que la rentrée universitaire se fasse dans le respect du protocole sanitaire ».



En outre, Pr. Mamadou Badji qui se félicite du rôle de sentinelle joué par l’Université dès la première heure de cette pandémie a appelé « ses collaborateurs à rester vigilants afin que l’Université Assane Seck puisse préserver cet atout».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos