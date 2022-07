Université Assane Seck de Ziguinchor : des enseignants menacent de boycotter le Bac Après avoir bouclé une grève de 48h non renouvelable, la coordination du Syndicat Autonome des Enseignants du Supérieur (Saes) de l’université Assane Seck de Ziguinchor a fait face à la presse pour réclamer les arriérés dus à ces membres. Faute de quoi, le Saes va boycotter le baccalauréat.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Juillet 2022 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Les épreuves du baccalauréat de cette année risquent de se faire sans la supervision des enseignants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz) affiliés au Syndicat Autonome des Enseignants du Supérieur (Saes). Ces derniers, qui sont souvent engagés comme présidents de jurys, menacent de boycotter l’examen.



«Si l’Etat continue de faire dans le dilatoire, il ne sera pas exclu que nos camarades qui ont fait la formation pour présider les jurys y renoncent», a annoncé le secrétaire général du Saes section Université Assane Seck, Alpha Oumarou Ba, qui animait jeudi une conférence de presse en compagnie de ses camarades.



Les syndicalistes ont bouclé hier (jeudi) une grève de 48 heures non renouvelables pour, disent-ils, réclamer des fonds que leur doivent l’Etat du Sénégal et l’université Assane Seck de Ziguinchor.



«Il s’agit des heures complémentaires, des cours mis en ligne, des missions préfinancées, de l’avancement de carrière, des voyages d’études 2021 2022 et de la dette due au restaurant du Saes, renseigne le responsable syndicaliste. A en croire la coordination du Saes de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, le ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation s’était engagé à éponger la dette.



«Depuis cette rencontre qui s’est tenue le 13 mai 2022 avec la tutelle, aucun acte n’a été posé allant dans le sens de satisfaire la revendication des enseignants chercheurs de l’Uasz. Nous estimons que l’attente est très longue et l’exaspération est devenue manifeste. Nous sommes dans l’obligation de nous faire entendre. C’est ce qui justifie cette grève de 48 heures que nous avons décrétée en guise d'alerte», conclut Alpha Oumarou Ba

L’As



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook