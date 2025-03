Université Cheikh Ahmadoul Khadim : La rentrée académique de l’UFR des Sciences et Métiers de la Santé, marquée par un amphithéâtre Rédigé par leral.net le Mardi 18 Mars 2025 à 21:26 | | 0 commentaire(s)| À l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim, la rentrée académique de l’UFR des Sciences et Métiers de la Santé a été marquée par un amphithéâtre. Le thème était : "La formation et la recherche en sciences infirmières et obstétricales, pour le renforcement durable du système de santé". Ces acteurs éducatifs visent à adapter la formation aux besoins du système de santé, conformément au programme Sénégal 2050.



Accueil Envoyer à un ami Partager