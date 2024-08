Université Féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre : ouverture de la deuxième édition à Saly Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2024 à 18:01 | | 0 commentaire(s)| La deuxième édition de l'université féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre (UEF 2024), se déroule du 1e au 03 à Saly Mbour (Ouest), sous le thème : « capitaliser nos connaissances et pratiques féministes et croiser nos dynamiques d'actions collectives inter sectionnelles», a constaté l'APS.



