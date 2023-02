Université Iba Der Thiam de Thiès : Le campus pédagogique a coûté plus de 6 milliards de Fcfa. Rédigé par leral.net le Samedi 11 Février 2023 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|

À l'occasion de l'inauguration de ladite université, dans son discours, le chef de l'État est revenu sur le coût global du campus pédagogique et sa composition en terme d'infrastructures. "...Le campus pédagogique qui vient d’être inauguré, d’un coût global de plus de six milliards de Francs CFA, répond de cette dynamique...", a-t-il informé. L'aménagement a été réalisé comme suit : Il s'agit de " trois (03) blocs administratifs et d’un rectorat, de trois (03) amphithéâtres d’une capacité de 350 places chacun, de trois (03) blocs pédagogiques de vingt- quatre (24) salles de cours, de quatre (04) salles multimédias, d’une bibliothèque universitaire, d’un bloc de vingt-cinq (25) laboratoires pédagogiques, d’une station d’épuration des eaux usées etc". La liste n'étant pas exhaustive! D'après le chef de l'État, d'autres réalisations vont s’y ajouter à travers "les deux chapiteaux de 500 places en cours de construction à l’UFR des Sciences économiques et sociales (UFR SES), les nouveaux pavillons d’une capacité de 1 200 lits en cours de finalisation et l’implantation d’une mini-centrale solaire de 450 KVA, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de maîtrise de l’énergie conduit par l’Agence Nationale des Energies renouvelables (ANER)".

