Université Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack: Deux blessés enregistrés dans un affrontement entre vigiles et étudiants

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019 à 18:52

L’Université Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack a connu ce matin un affrontement entre les étudiants et certains vigiles de ladite université. Le bilan de cet affrontement a fait deux blessés du côté des étudiants.



Les étudiants grévistes avaient décrété une grève de 72 heures pour protester contre leurs mauvaises conditions de vie, la restauration, le logement et autres…









Leral

