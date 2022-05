Université de Bambey: Les étudiants de Matam réclament des logements et du matériel pédagogique Rédigé par leral.net le Samedi 14 Mai 2022 à 20:38 | | 0 commentaire(s)| Les étudiants ressortissants de Matam à Bambey, réclament un logement. Selon leur président, Ibrahima Bâ, leurs conditions de vie laissent à désirer, car beaucoup d'entre eux ne sont pas logés. A l'en croire, il y a une forte inflation et la demande est supérieure à l'offre. Il poursuit en énumérant leurs besoins en imprimantes, ordinateurs, entre autres matériels. "Du moment que nous sommes à l'ère du digital et que les cours se font par voie électronique, ce n'est que logique". Ces doléances sont adressées au ministère de l'Enseignement supérieur et à toutes les autorités de Matam.



