Universités: Le SAES décrète 48 heures de grève

« Le Secrétariat National (SN) du SAES (Syndicat autonome des enseignants du Supérieur) s’est réuni le samedi 06 novembre 2021 au siège du SAES. La rencontre a vu la participation des coordonnateurs des différents campus et des membres du Bureau National. Les travaux, démarrés à 10h30 et terminés à 18h30, ont permis de constater avec regret :



** l’inertie et le dilatoire du gouvernement sur l’ensemble des points de revendication et plus particulièrement sur la finalisation et l’adoption des textes de gouvernance des universités;



** le harcèlement fiscal sur les budgets des universités publiques qui arrivent à peine à couvrir les dépenses de fonctionnement et plus particulièrement le blocage des comptes de l’Université Gaston Berger par les services fiscaux.



Le SAES, après plusieurs alertes, décrète un mot d’ordre de débrayage de 48h, le mercredi 10 et le jeudi 11 novembre 2021. Par ailleurs le SAES demande aux militants de surseoir à toutes les activités pédagogiques et administratives y compris les formations payantes.



Les AG de campus seront convoquées par les coordinations durant la période de débrayage. »



Fait, à Dakar le 07 novembre 2021

Source : https://www.impact.sn/Universites-le-SAES-decrete-...