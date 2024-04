Urgence Économique au Sénégal : Appel au Président Bassirou Diomaye Faye pour un soutien financier massif aux entrepreneurs. Par Maimouna Dieng Monsieur le Président,

Alors que le Sénégal s'efforce de naviguer à travers les eaux tumultueuses de la crise économique mondiale, il est impératif de reconnaître le rôle crucial que jouent les entrepreneurs dans la survie et la prospérité de notre nation. Les chiffres récents révèlent que pas moins de 81,2 % du tissu économique de notre pays est constitué d'entreprises indépendantes. Ces hommes et femmes courageux, porteurs d'innovation et d'ambition, sont les véritables moteurs de la croissance économique du Sénégal.



Cependant, alors que ces entrepreneurs se battent pour maintenir leurs activités à flot dans un climat économique hostile, beaucoup sont confrontés à des défis insurmontables en matière de financement.

Les ressources financières nécessaires pour développer et faire croître leurs entreprises sont souvent hors de portée, entravant ainsi leur capacité à créer des emplois, à stimuler la croissance économique et à contribuer au bien-être général de notre société.



C'est dans ce contexte que nous vous appelons, Monsieur le Président, à prendre des mesures décisives pour soutenir nos entrepreneurs. Nous vous exhortons à mettre en place des solutions concrètes et efficaces pour faciliter l'accès au financement pour les entreprises sénégalaises.

Cela pourrait passer par la création de programmes de prêts à taux préférentiels, le renforcement des institutions de microfinance ou encore l'octroi de subventions pour encourager l'innovation et la croissance dans des secteurs clés de notre économie.



Nous sommes conscients des défis budgétaires auxquels est confronté notre pays, mais nous croyons fermement que l'investissement dans nos entrepreneurs est un investissement dans l'avenir du Sénégal. En soutenant ces hommes et femmes courageux, vous stimulerez la création d'emplois, favoriserez l'innovation et renforcerez la résilience de notre économie face aux chocs futurs.



Monsieur le Président, le temps est venu d'agir. Nous vous exhortons à faire de la promotion de l'entrepreneuriat et du soutien financier aux entreprises une priorité absolue de votre agenda économique. En travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un avenir prospère pour tous les Sénégalais.



Avec ma plus haute considération,





Maimouna Dieng

CEO de MSRH-Consulting

Fondatrice de la plateforme de capacitation des femmes ouest-africaines Activ’elles



