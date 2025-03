Urgence hydrique à Ndiaffate : Plusieurs villages privés d’eau Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Mars 2025 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Ndiaffate/ Pénurie d’Eau/ Serigne Ndong Dans la commune de Ndiaffate, située dans le département de Kaolack, plusieurs villages, tels que Keur Gallo Diao, Keur Diarra Peulh, Keur Diarra Bambara, Bambara Bill Peulh, Bill Bambara et Kossy Thiamène, sont privés d’eau depuis plusieurs mois. Cette pénurie est due à la panne du forage du sanctuaire Keur Mariama, qui approvisionnait ces localités. La situation persiste, suscitant le mécontentement des habitants, particulièrement en cette période de Ramadan où les besoins en eau sont plus importants. Heureusement, des initiatives locales ont permis d’atténuer la crise. Des camions-citernes, mis à disposition grâce à la générosité de bienfaiteurs de la région, notamment Me El Hadj Malick Diouf, assurent désormais la distribution d’eau potable aux populations. Cependant, cette solution provisoire ne répond pas pleinement aux besoins à long terme. Face à cette situation préoccupante, les habitants des villages concernés appellent les autorités compétentes à intervenir de manière urgente et durable. Ils espèrent une réparation ou le remplacement du forage défaillant afin de retrouver un accès régulier et fiable à l’eau, indispensable à leur quotidien et à leur bien-être.



