Urgent : À vendre Appartement 6 pièces au 5 rue Daguerre Rosny sous bois 93110 Paris Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 11:32 commentaire(s)| 4 chambres dont 1 parentale avec salle de bain cuiisine et wc visiteur salon double avec petit balcon 6 eme étage avec 1 place parking au sous sol et 1 cave résidence fermée sécurisée avec bip pour accéder plusieurs immeubles pratiquement que des co-propriétaires Métro à proximité et RER centre commercial Rosny .

