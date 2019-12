Urgent- Affaire de la drogue de Lamantin Beach : Luc Nicolaï arrêté par la Brigade de Gendarmerie de Thiès

Luc Nicolaï, condamné à 5 ans de prison, dont deux ans ferme, dans l’affaire du Lamantin Beach, vient d’être arrêté par la Brigade de Gendarmerie de Thiès.



D’après Liberation online, le promoteur de lutte va être déposé en prison. Puisque, les gendarmes agissent en vertu d’un ordre d’incarcération.



Condamné à cinq (5) ans de prison dont un (1) an avec sursis et 100 millions et 20 millions de F Cfa à payer respectivement à Bertrand Touly et à l’hôtel Lamantin Beach, avec un mandat d’arrêté en sus, Luc Nicolaï a formulé un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la Cour d’appel de Saint-Louis, au Nord du Sénégal.



Suite à cette étape, Luc Nicolaï, avait fait un pourvoi en cassation à la Cour suprême pour faire annuler l’arrêt de la Cour d’appel, le condamnant dans l’affaire de la drogue de Saly. Mais, la Cour Suprême a débouté Luc Nicolaï.



Et, la partie adverse, Bertrand Touly n’était pas prêt à lâcher du lest. Il estimait que le promoteur de lutte n’a même pas le droit de faire un pourvoi. Puisqu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêté qui n’est pas encore exécuté.



A retenir que Luc Nicolas avait été poursuivi pour détention de drogue, association de malfaiteurs, tentative d’extorsion en 2012. Jugé et condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme par le Tribunal correctionnel de Dakar.



Affaire à suivre…



