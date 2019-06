Urgent: Aliou Sall vers la démission ?

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 12:29 | | 4 commentaire(s)|

Sauf retournement de situation, Aliou Sall, maire de Guédiawaye et Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), va démissionner de son poste dans les jours qui viennent. D’après reseaunews, le frère cadet du président de la République consulte actuellement ses proches.



Certains affidés de l’ancien journaliste rejettent catégoriquement l’idée de le voir prendre cette décision. A suivre nos confrères, Aliou Sall va bel et bien démissionner et ce, malgré les réticences et oppositions de certains de ses proches.



Cette démission serait motivée par deux choses. La première est que Aliou Sall veut mettre à l’aise son grand-frère Macky Sall, président de la République. En effet, contrairement à ce que les gens croient, Aliou Sall ne veut pas être pour son frère, ce que Karim Wade était pour son père.



La deuxième est que le maire de Guédiawaye veut se mettre en retrait pour se concentrer à la bataille judiciaire qu’il a dit engager à Dakar et à Londres. Mais aussi, lancer un signal fort à l’opinion publique nationale et internationale, qu’il est différent des acteurs politiques sénégalais qui n’ont pas la culture de la démission.













ReseauNews

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos