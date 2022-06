Urgent / Deux étudiants « gordjiguène » arrêtés et déférés au parquet (Audio) A la plage de Ouakam, deux étudiants, Fallou Camara et Babacar Ndiaye, ont été arrêtés et déférés au parquet. Ces derniers ont été surpris en train de faire des actes contre nature. Le témoin, Fallou Mbaye, a interpellé la police. Pour rappel, l’homosexualité au Sénégal est toujours en demande de criminalisation.



