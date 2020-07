Urgent - Diop Iseg bénéficie de la liberté provisoire Le President directeur général de l'Iseg, Mamadou Diop hume l'air de la liberté depuis ce matin. Son avocat Me Alassane Cissé a réussi à obtenir la liberté provisoire.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 13:51 | | 0 commentaire(s)|

La Chambre d’accusation vient d'accorder la liberté provisoire à Mamadou Diop, Pdg de l'Iseg.



Il était placé sous mandat de dépôt pour pédophilie, détournement de mineure et corruption de mineure. Son avocat, Me Alassane Cissé, nous a confirmé la nouvelle. Pour autant, Mamadou Diop reste sous contrôle judiciaire, selon les informations de "Libération online".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos